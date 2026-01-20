SEPHORA e OLIVE YOUNG stringono una partnership per offrire il meglio della bellezza coreana ai consumatori SEPHORA

SEPHORA, leader globale nel settore retail dei prodotti di bellezza di prestigio, e CJ OLIVE YOUNG, il principale retailer coreano di prodotti per la salute e la bellezza, oggi hanno annunciato la sigla di una nuova partnership strategica, finalizzata a offrire ai consumatori SEPHORA di tutto il mondo la migliore scelta di prodotti di bellezza coreani all’avanguardia e di tendenza. La collaborazione esordirà questo autunno come una partnership omnicanale visionaria negli Stati Uniti, in Canada, a Hong Kong SAR e nel Sud-est asiatico (Singapore, Malesia, Thailandia). L’espansione in ulteriori regioni, tra cui Medio Oriente, Regno Unito e Australia, è prevista per il 2027.

Grazie a questo accordo i clienti SEPHORA avranno accesso a una zona dedicata curata da OLIVE YOUNG sia online che nei negozi fisici. Potranno così scoprire un assortimento unico dei marchi coreani più popolari e gli ultimi prodotti di bellezza della Corea orientati alle nuove tendenze, tutti selezionati accuratamente da OLIVE YOUNG.

