SecurityBridge rileva Acquires CyberSafe per offrire SSO contestuale, MFA e autenticazione senza password agli utenti SAP

SecurityBridge , creatore del Cybersecurity Command Center per SAP, oggi ha annunciato di aver rilevato CyberSafe, un pioniere britannico delle soluzioni di autenticazione multifattoriale (MFA) e di single sign-on (SSO) per gli utenti SAP. L'acquisizione rappresenta una tappa importante nell'innovazione in materia di sicurezza SAP, dato che i prodotti TrustBroker® fiore all'occhiello di CyberSafe arricchiranno ulteriormente le capacità della piattaforma SecurityBridge. Un'integrazione bidirezionale consente ai clienti di passare dall'autenticazione tramite password a quella multifattoriale in tutto lo stack della tecnologia SAP, con una visione completa sul livello applicativo SAP.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250723547735/it/

SecurityBridge, the leading SAP security software provider, acquires MFA and SSO software company CyberSafe.

"La sicurezza nativa SAP non è all'altezza delle esigenze del panorama attuale delle minacce", è il commento di Christoph Nagy, CEO e co-fondatore di SecurityBridge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250723547735/it/

Patricia Franco

SecurityBridge

press@securitybridge.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire