Business Wire

Secondo il Domain Security Report 2026 di CSC, gli unicorni superano le aziende Global 2000 in cinque su otto categorie di sicurezza dei domini

CSC , un registratore di domini di categoria aziendale e un leader mondiale nella mitigazione delle minacce alla sicurezza dei domini, ai sistemi di denominazione dei domini (DNS) e ai marchi digitali, oggi ha pubblicato il suo Domain Security Report 2026 , che rivela come gli unicorni, start-up private o aziende innovative relativamente nuove del valore stimato a oltre 1 miliardo di dollari, abbiano un punteggio superiore rispetto alle aziende Forbes Global 2000 in cinque su otto funzionalità di sicurezza dei domini. Mentre un numero significativamente più elevato di unicorni registra punteggi del rischio dei domini mediani rispetto alle aziende Global 2000, tuttavia queste tendono a non avere protocolli di sicurezza più avanzati, come registry lock e ridondanza DNS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

