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Scoot, Qatar e Ryanair ai primi posti nella classifica globale delle emissioni delle compagnie aeree nel 2025

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Scoot, con sede a Singapore, è stata nominata la linea aerea più efficiente al mondo in termini di emissioni nella EmeraldSky Annual Review 2025 di Cirium, prendendosi il primo posto detenuto l'anno scorso da Wizz Air. Qatar Airways, Ryanair e Turkish Airlines sono state premiate come le tre linee aeree globali più efficienti al mondo, classificate in base ai posti-chilometri disponibili (ASK, Available Seat Kilometers).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260415324043/it/

EmeraldSky Gold 2025: Awarded to the world’s top five most emissions-efficient airlines, based on CO₂ per available seat kilometre (ASK).

EmeraldSky Gold 2025: Awarded to the world’s top five most emissions-efficient airlines, based on CO₂ per available seat kilometre (ASK).

Visualizza il rapporto completo qui: https://reports.cirium.com/cirium-flight-emissions-review_2025

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni per i media contattare media@cirium.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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