Scientist.com perfeziona l'acquisizione da parte di GHO Capital Partners, nell'obiettivo di velocizzare l'orchestrazione R&D globale

Scientist.com, piattaforma leader nel settore delle scienze biologiche per l'orchestrazione AI della ricerca e sviluppo, e GHO Capital Partners LLP ("GHO"), investitore di private equity specializzato nel settore delle cure sanitarie mondiali, oggi hanno annunciato il perfezionamento dell'acquisizione di Scientist.com da parte di GHO. La transazione rappresenta l'inizio di una fase di espansione accelerata per Scientist.com e ne rafforza la missione: trasformare l'R&D farmaceutico grazie alla razionalizzazione dell'intero ciclo di vita della ricerca esternalizzata.

"Si tratta di un momento cruciale per Scientist.com e per la comunità della ricerca globale da noi supportata", è il commento di Kevin Lustig, CEO, e di Chris Petersen, CTO, fondatori di Scientist.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251120117997/it/

Contatti con i media

Per Scientist.com:

Sean Preci

+1 877-644-3044

marketing@scientist.com

Per GHO Capital Partners:

ICR Healthcare

Tel.: +44 (0) 20 3709 5700 oppure ghocapital@icrhealthcare.com

Amber Fennell, Kris Lam





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire