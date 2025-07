Scientist.com amplia il Tumor Model Finder con i modelli tumorali altamente rilevanti e derivati da pazienti XenoSTART

Scientist.com, la principale piattaforma di orchestrazione per l’approvvigionamento nell’ambito della R&S nel settore delle scienze della vita, oggi ha annunciato una significativa espansione del suo Tumor Model Finder (TMF) con la sigla di una partnership strategica con XenoSTART, una delle principali imprese internazionali nello sviluppo e nella sperimentazione di modelli PDX (xenotrapianti derivati da pazienti). L’aggiunta di centinaia di modelli XenoSTART unici e in grande richiesta permette al TMF di superare il traguardo di 10.000 modelli oncologici ricercabili, offrendo ai ricercatori accesso senza precedenti a una vasta gamma di strumenti clinicamente rilevanti.

“Le imprese impegnate nella scoperta farmaceutica spesso devono far fronte a ritardi critici nell’accesso a partner per la ricerca traslazionale che dispongano di modelli PDX profondamente caratterizzati e in grado di rispecchiare accuratamente la complessità della malattia in pazienti reali”, spiega Michael J. Wick, PhD, Direttore scientifico XenoSTART.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250723710131/it/

Scientist.com

Sean Preci

+1 877-644-3044

marketing@scientist.com



XenoSTART

Lauren Panco

609-216-4920





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire