SciencePower collabora per promuovere la ricerca sui postbiotici nella biologia del carcinoma mammario

SciencePower, azienda-piattaforma postbiotica di nuova generazione, oggi ha annunciato la firma di un accordo di licenza con la Mayo Clinic. L'accordo consente la ricerca collaborativa guidata dai ricercatori della Mayo Clinic per esplorare il potenziale delle composizioni postbiotiche proprietarie di SciencePower nella biologia del carcinoma mammario.

La collaborazione si concentrerà sulla comprensione di come determinate composizioni derivate dal microbioma influenzino i percorsi immunitari e cellulari rilevanti per il carcinoma mammario. Attualmente si prevede che i risultati preclinici iniziali vengano presentati al San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) nel dicembre 2025.

“Questo traguardo segna un importante passo avanti nella convalida della nostra tecnologia attraverso una rigorosa collaborazione scientifica”, ha dichiarato Robin Albin, Cofondatore di SciencePower, Marketing & Communications.

