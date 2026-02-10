SBTS e ZIM Connections portano la eSIM da viaggio ai viaggiatori globali

SBTS , la joint venture tra BTS e SoftBank Corp. , e ZIM Connections hanno annunciato oggi la sottoscrizione di una partnership strategica per il lancio di una soluzione di eSIM da viaggio, inizialmente orientata sui viaggi in entrata e in uscita dal Giappone. Il servizio è ora attivo e disponibile qui , e segna il primo passo in direzione di una distribuzione globale più ampia di diverse offerte di eSIM da viaggio.

Il lancio iniziale è una piattaforma per eSIM da viaggio digitali sviluppata da ZIM Connections e commercializzata da SoftBank Corp. ("SoftBank"), un operatore di telecomunicazioni e IT con sede in Giappone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

