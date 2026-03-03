Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260302780758/it/

SBC Medical Appoints Sheng-FU Hsiao as CTO Leveraging Medical Big Data from 283 Global Locations and 6.63 Million Annual Patient Visits to Build a Scalable, AI-Driven Medical Management Infrastructure

SBC Medical nomina Sheng-FU Hsiao Direttore tecnico, utilizzando big data sanitari provenienti da 283 sedi globali e 6,63 milioni di visite annuali di pazienti per realizzare un'infrastruttura di gestione sanitaria scalabile basata sull'intelligenza artificiale

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Società”), un fornitore globale di servizi completi di consulenza e gestione ad aziende sanitari e alle loro cliniche, oggi ha annunciato la nomina di Sheng-FU Hsiao a Direttore tecnico (CTO), a partire dal 1° marzo 2026. La nomina si allinea con la strategia gestionale della Società per il 2026, "Sophistication of Management Structure through AI and DX" (Sofisticazione della struttura gestionale attraverso l'IA e la DX) e rafforza il suo team di leadership per accelerare la trasformazione tecnologica.

SBC Medical sta passando da un modello gestionale ad alta intensità di lavoro a un'infrastruttura basata sull'IA per affrontare le sfide strutturali nel settore sanitario, come produttività, qualità e trasparenza.

