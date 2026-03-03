Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SBC Medical nomina Sheng-FU Hsiao Direttore tecnico, utilizzando big data sanitari provenienti da 283 sedi globali e 6,63 milioni di visite annuali di pazienti per realizzare un'infrastruttura di gestione sanitaria scalabile basata...

AA

 

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260302780758/it/

SBC Medical Appoints Sheng-FU Hsiao as CTO Leveraging Medical Big Data from 283 Global Locations and 6.63 Million Annual Patient Visits to Build a Scalable, AI-Driven Medical Management Infrastructure

SBC Medical Appoints Sheng-FU Hsiao as CTO Leveraging Medical Big Data from 283 Global Locations and 6.63 Million Annual Patient Visits to Build a Scalable, AI-Driven Medical Management Infrastructure

SBC Medical nomina Sheng-FU Hsiao Direttore tecnico, utilizzando big data sanitari provenienti da 283 sedi globali e 6,63 milioni di visite annuali di pazienti per realizzare un'infrastruttura di gestione sanitaria scalabile basata sull'intelligenza artificiale

 

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Società”), un fornitore globale di servizi completi di consulenza e gestione ad aziende sanitari e alle loro cliniche, oggi ha annunciato la nomina di Sheng-FU Hsiao a Direttore tecnico (CTO), a partire dal 1° marzo 2026. La nomina si allinea con la strategia gestionale della Società per il 2026, "Sophistication of Management Structure through AI and DX" (Sofisticazione della struttura gestionale attraverso l'IA e la DX) e rafforza il suo team di leadership per accelerare la trasformazione tecnologica.

SBC Medical sta passando da un modello gestionale ad alta intensità di lavoro a un'infrastruttura basata sull'IA per affrontare le sfide strutturali nel settore sanitario, come produttività, qualità e trasparenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui / Responsabile, Dipartimento Relazioni con gli investitori; E-mail: ir@sbc-holdings.com
Akiko Wakiyama / Responsabile, Pubbliche Relazioni; E-mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (Orario Stati Uniti)
Bill Zima / Amministratore delegato; E-mail: bill.zima@icrinc.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario