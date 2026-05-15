SBC Medical Group Holdings annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2026

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Società”), un'organizzazione di servizi medici che opera un'ampia gamma di attività in diversi settori sanitari, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per i tre mesi conclusisi il 31 marzo 2026.
Punti salienti del primo trimestre 2026
- I ricavi totali sono stati pari a 43 milioni di dollari, che rappresentano un calo del 9% su base annua.
- L'utile netto attribuibile a SBC Medical Group Holdings Incorporated è stato pari a 11 milioni di dollari, ossia un calo del 47% su base annua. Il margine di utile netto è stato pari al 26% per il primo trimestre 2026, ossia un calo di 19 punti percentuali su base annua.
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SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui / Responsabile del dipartimento IR - e-mail: ir@sbc-holdings.com
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