SBC Medical Group Holdings annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2026

I ricavi totali sono stati pari a 43 milioni di dollari, che rappresentano un calo del 9% su base annua.

sono stati pari a 43 milioni di dollari, che rappresentano un calo del 9% su base annua. L'utile netto attribuibile a SBC Medical Group Holdings Incorporated è stato pari a 11 milioni di dollari, ossia un calo del 47% su base annua. Il margine di utile netto è stato pari al 26% per il primo trimestre 2026, ossia un calo di 19 punti percentuali su base annua.

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SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui / Responsabile del dipartimento IR - e-mail: ir@sbc-holdings.com





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