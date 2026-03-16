SBC Medical annuncia l'apertura della "NEO Skin Clinic Ginza", clinica fiore all'occhiello del marchio, clinica fiore all'occhiello del marchio.

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Società”), un'organizzazione di servizi di gestione a capo di un'ampia gamma di attività di franchise in vari settori sanitari, oggi ha annunciato che il suo marchio di estetica, “NEO Skin Clinic” aprirà la sua flagship location nel quartiere Ginza di Tokyo, un quartiere hub del turismo sanitario riconosciuto a livello globale e dominato da una forte competitività, sabato 28 marzo 2026.

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SBC Medical Announces Opening of Brand Flagship "NEO Skin Clinic Ginza."

La sede flagship di Ginza, situata in un'area premium nei pressi di GINZA SIX, offrirà stanze VIP dedicate a una clientela esclusiva e a un numero sempre maggiore di pazienti internazionali, rafforzando la presenza glboale del marchio.

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SBC Medical Group Holdings Incorporated

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Akiko Wakiyama / Direttore delle pubbliche relazioni; E-mail: pr@sbc.or.jp

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Bill Zima / Managing Partner; E-mail: bill.zima@icrinc.com





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