Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SBC Medical annuncia l'apertura della "NEO Skin Clinic Ginza", clinica fiore all'occhiello del marchio, clinica fiore all'occhiello del marchio.

AA

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Società”), un'organizzazione di servizi di gestione a capo di un'ampia gamma di attività di franchise in vari settori sanitari, oggi ha annunciato che il suo marchio di estetica, “NEO Skin Clinic” aprirà la sua flagship location nel quartiere Ginza di Tokyo, un quartiere hub del turismo sanitario riconosciuto a livello globale e dominato da una forte competitività, sabato 28 marzo 2026.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260312870670/it/

SBC Medical Announces Opening of Brand Flagship "NEO Skin Clinic Ginza."

SBC Medical Announces Opening of Brand Flagship "NEO Skin Clinic Ginza."

La sede flagship di Ginza, situata in un'area premium nei pressi di GINZA SIX, offrirà stanze VIP dedicate a una clientela esclusiva e a un numero sempre maggiore di pazienti internazionali, rafforzando la presenza glboale del marchio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui / Responsabile, IR; E-mail: ir@sbc-holdings.com
Akiko Wakiyama / Direttore delle pubbliche relazioni; E-mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (Orario USA)
Bill Zima / Managing Partner; E-mail: bill.zima@icrinc.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario