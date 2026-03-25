SBC Medical annuncia la strategia del benessere di nuova generazione “SBC Wellness 2.0”

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Società”), un'organizzazione di servizi di gestione a capo di un'ampia gamma di attività di franchise in vari settori sanitari, oggi ha annunciato “SBC Wellness 2.0”, una nuova piattaforma dedicata al benessere e alla longevità che riunisce salute estetica, cure preventive e gestione della salute basata sui dati.

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SBC Medical Announces Next-Generation Wellness Strategy “SBC Wellness 2.0”

L'iniziativa mette SBC Medical nella posizione di partecipare al mercato in rapida crescita della longevità, che, secondo le previsioni, raggiungerà circa 800 miliardi di dollari nel 2025 e crescerà fino a circa 2 trilioni di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuale composto superiore al 10% dal 2026 al 2035.

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SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui / Responsabile del dipartimento IR; E-mail: ir@sbc-holdings.com

Akiko Wakiyama / Direttore delle pubbliche relazioni; E-mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (Orario USA)

Bill Zima / Socio amministratore; E-mail: bill.zima@icrinc.com





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