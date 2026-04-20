SBC Medical annuncia la determinazione del prezzo dell'offerta pubblica secondaria di 3,1 milioni di azioni ordinarie

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("la Società"), un'organizzazione di servizi di gestione che opera in un ampio ventaglio di attività di franchising in diversi settori medici, ha annunciato oggi la determinazione del prezzo dell'offerta pubblica secondaria garantita di 3.100.000 azioni ordinarie della Società da parte di Yoshiyuki Aikawa (l'"Azionista venditore") al prezzo di offerta al pubblico di 3,25 dollari per azione. Inoltre, l’Azionista venditore ha concesso ai sottoscrittori un’opzione della durata di 45 giorni per l’acquisto di un massimo di 465.000 ulteriori azioni ordinarie della Società. La chiusura dell’offerta è prevista intorno alla data del 21 aprile 2026, fatte salve le consuete condizioni di closing.

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SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui / Responsabile dipartimento IR; E-mail: ir@sbc-holdings.com





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