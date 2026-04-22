Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SBC Medical annuncia la chiusura dell'offerta pubblica secondaria annunciata in precedenza del valore di 3,1 milioni di azioni ordinarie

AA

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“la Società”), un'organizzazione di servizi di gestione che opera un'ampia gamma di attività in franchising in diversi settori medici ha annunciato oggi la chiusura della sua offerta pubblica secondaria con garanzia di collocamento precedentemente annunciata, relativa a 3.100.000 azioni ordinarie della Società da parte del Dr. Yoshiyuki Aikawa (l'“Azionista venditore”) al prezzo pubblico di offerta di 3,25 dollari per azione. Il ricavato dell'offerta dell'azionista venditore è stato pari a circa 10,1 milioni di dollari, al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle provvigioni.

La Società non ha venduto alcuna azione ordinaria nell'offerta.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui / Responsabile della Divisione IR; E-mail: ir@sbc-holdings.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario