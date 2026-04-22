SBC Medical annuncia la chiusura dell'offerta pubblica secondaria annunciata in precedenza del valore di 3,1 milioni di azioni ordinarie

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“la Società”), un'organizzazione di servizi di gestione che opera un'ampia gamma di attività in franchising in diversi settori medici ha annunciato oggi la chiusura della sua offerta pubblica secondaria con garanzia di collocamento precedentemente annunciata, relativa a 3.100.000 azioni ordinarie della Società da parte del Dr. Yoshiyuki Aikawa (l'“Azionista venditore”) al prezzo pubblico di offerta di 3,25 dollari per azione. Il ricavato dell'offerta dell'azionista venditore è stato pari a circa 10,1 milioni di dollari, al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle provvigioni.

La Società non ha venduto alcuna azione ordinaria nell'offerta.

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SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui / Responsabile della Divisione IR; E-mail: ir@sbc-holdings.com





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