Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SBC Medical accelera l'espansione globale con un investimento strategico e una partnership con OrangeTwist, importante piattaforma statunitense di MedSpa nell'ambito della più ampia strategia di crescita

AA

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Società”), un fornitore globale di servizi completi di consulenza e gestione alle aziende sanitarie e rispettive cliniche, oggi ha annunciato la conclusione di un investimento strategico di capitale di minoranza e la creazione di uno schema collaborativo strutturato con OrangeTwist, importante catena di MedSpa basata negli Stati Uniti, assieme ai suoi azionisti istituzionali di lunga data, Hildred Capital e Athyrium Capital. Questa transazione segna l'ingresso formale di SBC Medical negli Stati Uniti, un mercato globale di importanza fondamentale per la medicina estetica, e rappresenta un grande traguardo nella più ampia strategia di espansione globale della Società.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251210854716/it/

OrangeTwist

OrangeTwist

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui / Direttore del dipartimento di IR; E-mail: ir@sbc-holdings.com
Akiko Wakiyama / Direttore delle pubbliche relazioni; E-mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (Orario USA)
Bill Zima / Managing Partner; E-mail: bill.zima@icrinc.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario