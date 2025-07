Samsung lancia le serie Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Watch8 in tutto il mondo a partire da oggi

Samsung Electronics Co., Ltd. oggi ha annunciato la disponibilità globale dei suoi ultimi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, oltre alla sua nuova serie Galaxy Watch8.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250725844575/it/

Galaxy Z Fold7 and Z Flip7 are Samsung’s thinnest, lightest and most advanced Z series devices yet

I modelli della serie Galaxy Z si stanno riscuotendo successo in Europa, con obiettivi di preordini superati prima della fine del periodo di preordine. Il modello di punta Galaxy Z Fold7 rappresenta più della metà dei preordini, e ha assistito a un aumento pari a oltre il 50% nei preordini dei consumatori europei rispetto ai modelli precedenti Galaxy Z Fold. La serie Z ha assistito a un maggiore aumento dei preordini su base annua rispetto al successo della serie S25, mostrando l'interesse crescente dei consumatori nei confronti dei modelli pieghevoli.

Galaxy Z Fold7 e Z Flip7: ultra sottile e leggero con intelligenza intuitiva

Raffinato da anni di progettazione innovativa e potenziato da intelligenza avanzata, Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 rappresenta il prossimo passo avanti nell'innovazione dello smartphone. Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 sono i dispositivi Samsung serie Z più sottili, più leggeri e più avanzati di sempre. Alimentati da prestazioni all'avanguardia e Galaxy AI integrata senza soluzione di continuità, 1 sono compagni intelligenti, adattivi che anticipano e rispondono alle esigenze dell'utente in tempo reale. Con display espansivi, flessibili, fotocamere di livello professionale e intelligenza attenta al contesto, Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 aprono nuovi scenari di ultra esperienza con produttività, creatività e connessione.

Galaxy Z Fold7 consolida i progressi di Galaxy, ampliandone la portata, offrendo un'esperienza a livello ultra elevato nella serie Z più sottile, più leggera e più all'avanguardia di sempre. Offre prestazioni immersive e adrenaliniche su uno schermo a espansione, consentendo agli utenti di giocare, scaricare in streaming, connettere e creare simultaneamente. L'esperienza del vero compagno AI di Galaxy è anche stata ottimizzata per il formato pieghevole, permettendo interazioni fluide su diverse applicazioni e sullo schermo più grande. E con la fotocamera e la condivisione dello schermo con Gemini Live 2 , gli utenti possono parlare naturalmente con Gemini di ciò che stanno guardando. Possono semplicemente condividere la foto di una specialità locale mentre esplorano una nuova città e chiedere a Gemini se c'è un ristorante da provare nelle vicinanze. Inoltre, la fotocamera ad alta risoluzione ultra-grado 200 MP di Galaxy Z Fold7 concede la libertà di puntare ad angoli flessibili, facilitando all'utente la creazione di contenuti di qualità professionale. Ad esempio, pratiche funzionalità di editing come Generative Edit 3 ora rilevano automaticamente i passanti sullo sfondo delle foto, consigliando proattivamente cosa rimuovere, eliminando la necessità di effettuare selezioni ed edit manuali. A parte queste funzionalità, Galaxy Z Fold7 porta la familiarità e la durata in un nuovo modello molto attraente che si trasforma in qualcosa di straordinario.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip7, il modello è un distillato di potenza, intelligenza e personalità in una forma compatta e iconica. Dotato di FlexWindow edge-to-edge, gli utenti possono esprimersi, accedere intuitivamente a caratteristiche essenziali e restare connessi, tutto senza aprire il dispositivo. Realizzato per stili di vita dinamici, Galaxy Z Flip7 trasforma il modo in cui gli utenti catturano e condividono contenuti, da selfie perfetti a video cinematici, tutto con l'agilità e la creatività che solo i dispositivi Flip possono offrire. Bar 4 ora offre utili informazioni direttamente sul FlexWindow di Galaxy Z Flip7 per aiutare gli utenti a rimanere sempre e istantaneamente in controllo delle varie attività della giornata, ad esempio, quale canzone viene riprodotta, il progresso dell'allenamento e perfino l'orario di arrivo previsto di un ride sharing. Gemini Live inoltre consente agli utenti di condividere ciò che vedono attraverso la telecamera e chattare con Gemini in tempo reale direttamente su FlexWindow. Quindi, possono chiedere consigli di viaggio mentre sono in viaggio con il cane o come vestirsi secondo il meteo del giorno. Gli utenti possono anche semplicemente condividere la propria telecamera in Flex Mode e conversare con Gemini in modalità vivavoce. La FlexCam di Galaxy Z Flip7 rende farsi un selfie perfetto più facile che mai. I filtri in tempo reale su FlexWindow migliorano istantaneamente i selfie degli utenti fatti con la FlexCam, così da essere subito pronti per essere postati o condivisi senza bisogno di ritoccarli. E con nuove, divertenti funzionalità come Portrait Studio 5 per i pet, gli utenti possono trasformare istantaneamente in un'opera d'arte qualsiasi foto di pet scattata o scaricata. Possono scegliere tra stili che imitano dipinti artistici, cartoni animati 3D, foto con lenti fisheye o ritratti di qualità professionale, e creare con un semplice tocco capolavori degni di essere incorniciati.

Anni di progettazione innovativa hanno portato a pieghevoli che sono tele flessibili per la nuova esperienza AI. Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 rappresentano il successo di questa nuova categoria di smartphone progettati per adattarsi e migliorare le vite degli utenti. Familiari eppure innovativi, uniscono potenza, portabilità, stile e sostanza, sia che gli utenti cerchino un'esperienza rivoluzionaria, a livelli ultra elevati o una centrale di AI di dimensione tascabile. Poiché i fattori di forma si evolvono per avere un aspetto e un modo di pensare diversi, questa generazione di pieghevoli rappresenta il prossimo passo avanti nell'innovazione degli smartphone.

Galaxy Watch8: la serie che abbina ultra comodità e motivazione per la salute in tempo reale

A completare l'ecosistema Galaxy, la serie Galaxy Watch8 , che comprende Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic, porta negli orologi da polso lo stesso spirito di riprogettazione individuato nei nuovi telefoni. Galaxy Watch8 è dotato di tecnologia con sensore all'avanguardia e crea un'esperienza di AI intuitiva per aiutare gli utenti ad avere una vita più sana e connessa, mentre il suo modello a cuscinetto ultra sottile e il sistema Dynamic Lug si flettono naturalmente per la comodità tutto il giorno e un contatto più preciso del sensore. Utilizzando il BioActive Sensor di Samsung per il monitoraggio costante della salute, gli orologi offrono informazioni in tempo reale e ricompense o avvisi istantanei in ambito dl sonno, stress, nutrizione e attività fisica, trasformando intenzioni salutari in feedback immediato e motivante 6 . Inoltre, per la prima volta in un uno smartwatch, Galaxy Watch8 ha introdotto l'Antioxidant Index 7 , che consente agli utenti di misurare i livelli di carotenoidi in soli cinque secondi e fare scelte informate sullo stile di vita per un sano invecchiamento.

Esperienza pratica con la Galaxy Z Series e la Watch8 Series al Galaxy Experience Spaces

Dopo Unpacked, Samsung ha dato il via al suo evento Galaxy Experience Spaces in grandi città tra cui Dubai, Londra, New York, Parigi e Seul. Progettati per offrire ai consumatori un'esperienza iniziale e pratica degli ultimi dispositivi Galaxy, questi spazi hanno presentato zone interattive che evidenziavano i modelli dei dispositivi, le prestazioni e le funzionalità di Galaxy AI. Samsung ha inoltre collaborato con le comunità locali, come gruppi di runner, fotografi e skateboarding per ospitare varie sessioni, insegnando ai visitatori come ottenere il massimo dai loro nuovi dispositivi.

Inoltre, Samsung ha lanciato una nuova funzione di localizzazione dell'Experience Store su Samsung.com , che rende più facile per gli utenti individuare negozi vicini e provare di persona gli ultimi dispositivi.

Disponibilità

Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic saranno disponibili per l'acquisto su Samsung.com e nei negozi di 49 mercati a partire dal 25 luglio, prima di essere resi disponibili su oltre 110 mercati di tutto il mondo. Galaxy Z Fold7 è disponibile nei colori Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack 8 e Mint, solo online 9 . Galaxy Z Flip7 è disponibile nelle varianti Jetblack, Blue Shadow, Coralred 10 e Mint, solo online. 11 Galaxy Z Flip7 FE, che porta l'esperienza pieghevole a un pubblico più ampio, è disponibile in Black o White.

Finora Blue Shadow si è rivelato il colore più gettonato a livello globale sia per Galaxy Z Fold7 che per Z Flip7, rappresentando circa il 40% dei preordini per entrambi i dispositivi.

Galaxy Watch8 è disponibile in due dimensioni, 44 mm e 40 mm, nelle versioni Graphite o Silver. Galaxy Watch8 Classic viene offerto in 46 mm con opzioni Black o White, mentre il nuovo Galaxy Watch Ultra viene offerto in quattro finiture in titanio, compreso il nuovo Titanium Blue.

Per maggiore tranquillità, Samsung Care+ 12 offre una copertura completa per danni accidentali, riparazioni e sostituzioni. Inoltre, per gli utenti appassionati delle ultime novità tecnologiche, Samsung sta presentando il New Galaxy Club.

Gli utenti possono avere accesso ampliato a Google AI Pro e 2 TB di archiviazione su cloud gratis per 6 mesi con Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE.

Per maggiori informazioni sulla serie Galaxy Z e sulla serie Galaxy Watch8, visitare: Samsung Newsroom , SamsungMobilePress.com e Samsung.com .

Informazioni su Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung ispira il mondo e plasma il futuro con idee e tecnologie rivoluzionarie. La società sta ridefinendo il mondo dei televisori, della segnaletica digitale, degli smartphone, dei dispositivi indossabili, dei tablet, degli elettrodomestici, dei sistemi di rete e delle soluzioni di memoria, degli LSI di sistema, di fonderia e LED. Samsung sta inoltre portando avanti le sue tecnologie di diagnostica per immagini in ambito medico, soluzioni HVAC e robotica, creando prodotti innovativi per il settore automotive e prodotti audio attraverso Harman. Con il suo ecosistema SmartThings, la collaborazione aperta con i partner e l'integrazione dell'AI nel suo portafoglio, Samsung offre un'esperienza connessa intelligente e senza soluzione di continuità. Per le ultime notizie, visitate la Samsung Newsroom all'indirizzo news.samsung.com .

1 L'utilizzo di alcune funzionalità AI potrebbe richiedere l'accesso all'account Samsung. Samsung non fa alcuna promessa, assicurazione o garanzia circa l'accuratezza o l'affidabilità dei risultati forniti dalle funzionalità AI. La disponibilità delle funzionalità Galaxy AI può variare secondo la regione/il Paese, la versione OS/One UI, il modello del dispositivo e l'operatore telefonico. Le caratteristiche di Galaxy AI saranno fornite gratuitamente fino alla fine del 2025 su dispositivi Samsung Galaxy supportati. Per le funzionalità AI fornite da terzi potrebbero applicarsi diverse condizioni. Il servizio Galaxy AI potrebbe essere limitato ai minori in alcune regioni con restrizioni di età sull'uso dell'AI. 2 Per la funzionalità Gemini Live sono necessari una connessione a Internet e l’accesso a Google Account. La disponibilità del servizio può variare a seconda del Paese, della lingua, del modello di dispositivo. Le funzionalità possono variare in base al tipo di abbonamento e anche i risultati possono variare. Compatibile con determinate funzionalità e determinati account. Disponibile solo a utenti di almeno 18 anni di età. La precisione dei risultati non è garantita. 3 La funzionalità Generative Edit per Photo Assist richiede una connessione di rete e l’accesso a un Samsung Account. L’editing con Generative Edit potrebbe generare una foto ridimensionata. Con il salvataggio, all’immagine risultante viene sovrapposta una filigrana visibile per indicare che l’immagine è stata generata dall’IA. La precisione e l’affidabilità del risultato generato non sono garantite. 4 La disponibilità delle funzionalità supportate all’interno delle app può variare a seconda del Paese. Alcuni widget funzionali potrebbero richiedere una connessione di rete e/o l’accesso al Samsung Account. 5 La funzionalità Portrait Studio per Photo Assist richiede una connessione di rete e l’accesso a un Samsung Account. L'editing con Portrait Studio risulta in una foto ridimensionata. Con il salvataggio, all’immagine risultante viene sovrapposta una filigrana visibile per indicare che l’immagine è stata generata dall’IA. La precisione e l’affidabilità del risultato generato non sono garantite. 6 Il dispositivo non ha alcuna funzione di rilevamento, diagnosi o trattamento. Progettato per scopi generali di benessere e fitness. Il risultato è da intendersi solo come riferimento personale. Consultare un professionista sanitario in caso di dubbi o domande. 7 L'indice di antiossidanti disponibile sui telefoni Android (Android 10 o superiore) richiede l'app Samsung Health (v6.30 o superiore). Richiede l'accesso a un Samsung Account. Per misurare, mettere il centro del dito sul sensore sul retro del Watch e tenerlo per 5 secondi. Mentre l'indice di antiossidanti può essere misurato con qualsiasi dito, si raccomanda di usare il pollice per il risultato più preciso. Ripetere la misurazione a causa della superficie irregolare della pelle che può causare risultati inaccurati. Il dispositivo non ha alcuna funzione di rilevamento, diagnosi o trattamento di qualsiasi patologia medica. Consultare un professionista sanitario in caso di dubbi sul livello di antiossidanti. Questa è una funzionalità Labs visionabile in anteprima rispetto al lancio ufficiale. Se non si desidera utilizzare questa funzionalità sperimentale, è possibile disattivarla nelle impostazioni Samsung Health. 8 La disponibilità dei colori potrebbe variare secondo il mercato, il Paese o l'operatore telefonico. 9 I colori esclusivi online sono disponibili solo su Samsung.com. 10 La disponibilità dei colori potrebbe variare secondo il mercato, il Paese o l'operatore telefonico. 11 I colori esclusivi online sono disponibili solo su Samsung.com. 12 Si applicano termini e condizioni. La copertura Samsung Care+, il tipo di servizi e i dettagli della promozione possono variare per Paese/regione e potrebbe essere applicata una franchigia (tariffa di servizio). Per essere idoneo al vantaggio della promozione Samsung Care+, potrebbe essere richiesta la registrazione. Per informazioni dettagliate su Samsung Care+, visitare https://www.samsung.com/samsung-care-plus/ .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250725844575/it/

s.hilliard@samsung.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire