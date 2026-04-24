Samsung Epis Holdings pubblica i risultati finanziari relativi al primo trimestre 2026

Samsung Epis Holdings (KRX: 0126Z0), società di investimento focalizzata sulle innovazioni nel settore biofarmaceutico e biotecnologico, oggi ha reso noti i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'esercizio 2026.

"Nel corso del trimestre, Samsung Bioepis ha registrato una forte crescita in questo trimestre, trainata dal continuo slancio del portafoglio dei nostri biosimilari", è il commento di Kyung-Ah Kim, presidente e Chief Executive Officer (CEO) di Samsung Epis Holdings. "Siamo impegnati nell'ulteriore consolidamento della nostra posizione grazie a nuove partnership globali e all'espansione continuativa del portafoglio. Mentre celebriamo il 10° anniversario del lancio del nostro primo biosimilare sul mercato europeo, restiamo focalizzati sulla messa a frutto della nostra storia e sugli investimenti strategici a supporto della crescita a lungo termine".

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