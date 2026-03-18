Samsung Bioepis sigla con Sandoz un accordo di collaborazione che interesserà fino a cinque candidati biosimilari di prossima generazione
Samsung Bioepis Co., Ltd. oggi ha annunciato la sigla con Sandoz di un accordo di licenza, sviluppo e commercializzazione (DCA) globale che riguarderà fino a cinque candidati biosimilari in corso di sviluppo da parte di Samsung Bioepis, tra cui SB36, un candidato biosimilare di Entyvio 1 (vedolizumab).
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Samsung Bioepis office in Songdo, Incheon, Republic of Korea
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Anna Nayun Kim, nayun86.kim@samsung.com
Yoon Kim, yoon1.kim@samsung.com
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