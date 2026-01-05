Giornale di Brescia
Samsung Bioepis avvia la commercializzazione di BYOOVIZ®, biosimilare di Lucentis (ranibizumab), in Europa

Samsung Bioepis Co., Ltd. oggi ha annunciato che l'azienda ha avviato la commercializzazione diretta di BYOOVIZ ® , un biosimilare di Lucentis 1 (ranibizumab), in Europa. Samsung Bioepis si è impegnata per garantire il trasferimento continuo dei diritti commerciali da Biogen all'originaria Samsung Bioepis, rendendo BYOOVIZ disponibile come marchio Samsung Bioepis in vari Paesi europei.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

