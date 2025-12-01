Giornale di Brescia
Samsung Bioepis annuncia il lancio dei biosimilari del denosumab, OBODENCE™ e XBRYK™, in Europa

Samsung Bioepis Co., Ltd. oggi ha annunciato il lancio di OBODENCE™ (siringa preriempita da 60 mg) e XBRYK™ (fiala da 120 mg), biosimilari del denosumab che si riferiscono a Prolia e Xgeva.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA
Yoon Kim, yoon1.kim@samsung.com
Anna Nayun Kim, nayun86.kim@samsung.com



