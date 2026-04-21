Saildrone presenta Spectre, una nuova classe di imbarcazioni di superficie senza equipaggio ad alta velocità per operazioni navali

Saildrone, il leader mondiale e l'operatore più esperto di veicoli di superficie senza equipaggio (USV), oggi ha rilasciato il progetto del Saildrone Spectre, il culmine di due anni di intenso lavoro di progettazione, basato su oltre 10 anni di esperienza operativa in ambito di USV.

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Two Saildrone Spectre variants are built around different mission needs: Spectre Silent Endurance uses wing assist for extreme endurance and silent propulsion. Spectre Stealth Strike meets all mUSV requirements.

Con i suoi 52 metri (170 piedi) di lunghezza, 250 tonnellate di peso e velocità massima di 30 nodi, Spectre è la piattaforma Saildrone più grande, più veloce e più capace di sempre. Spectre è ottimizzata per operazioni belliche antisommergibile (ASW), un tipo di missione che richiede un'autonomia eccezionale e una firma acustica estremamente silenziosa.

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Jenn Virskus

Direttore del marketing, Saildrone

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