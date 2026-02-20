Giornale di Brescia
Business Wire

Sai Life Sciences assumerà oltre 700 professionisti nell'anno fiscale 2027

Sai Life Sciences Limited (BSE: 544306 | NSE: SAILIFE), una delle principali organizzazioni di ricerca, sviluppo e produzione a contratto (CRDMO) integrate in India, oggi ha annunciato i piani di assunzione di oltre 700 professionisti in ambito scientifico, tecnico e dirigente nel 2026–27, mentre amplia le proprie capacità per soddisfare la crescente domanda globale di servizi completi di scoperta, sviluppo e produzione di farmaci.

Integrated R&D Campus, Sai Life Sciences, Hyderabad, India

La ricerca di personale comprenderà, tra gli altri, ruoli in ambito di chimica medicinale, biologia, DMPK (Metabolismo dei Farmaci e Farmacocinetica), sviluppo di processi e analisi, sviluppo di formulazioni, ingegneria di processo, trasferimento di tecnologia, qualità, peptidi, sviluppo commerciale, gestione dei programmi e produzione.

Il reclutamento si concentrerà in un'area specifica, ossia l'attrazione di scienziati di alto profilo dai più importanti istituti indiani e a livello internazionale, riflettendo la crescente complessità dei programmi affidati a Sai Life Sciences e le maggiori aspettative scientifiche poste sulle CRDMO indiane da aziende innovatrici a livello mondiale.

Per maggiori informazioni, contattare:

Sriram Gopalakrishnan
Vicepresidente, Comunicazioni aziendali
Sai Life Sciences  
Tel.: +91 9121295355
sriram.g@sailife.com



