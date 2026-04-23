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Safe Software rafforza il team di leadership con le nomine di CFO e CPO alla guida della prossima fase di crescita

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Safe Software (Safe), creatore di FME, l'unica piattaforma di integrazione aziendale All-Data, Any-AI, ha dato oggi il benvenuto a due nuovi dirigenti nel suo team manageriale, nel momento in cui si prepara a passare alla prossima fase di crescita. Judd Lee è stato nominato Chief Financial Officer (CFO) dell'azienda e Vanessa Ribreau è stata nominata Chief People Officer (CPO). Dopo aver recentemente superato il traguardo dei 100 milioni di dollari in fatturato, il team dirigenziale rafforzato promuoverà un'ulteriore ampliamento dell'azienda, lavorando in direzione dell'obiettivo dei 250 milioni di dollari in fatturato entro il 2028.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Perri Burrage
DGPR
perri.burrage@dg-pr.com
+1 587-577-1337



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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