Safe Software rafforza il team di leadership con le nomine di CFO e CPO alla guida della prossima fase di crescita

Safe Software (Safe), creatore di FME, l'unica piattaforma di integrazione aziendale All-Data, Any-AI, ha dato oggi il benvenuto a due nuovi dirigenti nel suo team manageriale, nel momento in cui si prepara a passare alla prossima fase di crescita. Judd Lee è stato nominato Chief Financial Officer (CFO) dell'azienda e Vanessa Ribreau è stata nominata Chief People Officer (CPO). Dopo aver recentemente superato il traguardo dei 100 milioni di dollari in fatturato, il team dirigenziale rafforzato promuoverà un'ulteriore ampliamento dell'azienda, lavorando in direzione dell'obiettivo dei 250 milioni di dollari in fatturato entro il 2028.

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