Safe Software annuncia l'importante conferenza globale Peak of Data and AI 2027, che si terrà a Londra (Regno Unito)

Safe Software (Safe) ha annunciato ufficialmente oggi il ritorno della sua conferenza globale per gli utenti, la Peak of Data and AI , che si terrà dal 9 all'11 marzo 2027 al QEII Centre a Londra, nel Regno Unito. Un vertice dei partner darà il via all'evento l'8 marzo 2027, riunendo la comunità di partner globali di Safe prima della conferenza principale.

Organizzata ogni due anni, la conferenza Peak of Data and AI è passata dall'essere la conferenza degli utenti di lunga data di Safe Software a un evento globale di grande importanza per i professionisti dei dati e dell'IA. La conferenza si tiene a rotazione in America del Nord e presso località internazionali, e alcuni dei precedenti eventi sono stati organizzati a Bonn, in Germania (2023) e a Seattle, Washington (2025).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260309598428/it/

Contatto per i media

Elan Paris

DGPR

elan.paris@dg-pr.com

+1 778 988 6525





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire