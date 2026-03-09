Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Safe Software annuncia l'importante conferenza globale Peak of Data and AI 2027, che si terrà a Londra (Regno Unito)

AA

Safe Software (Safe) ha annunciato ufficialmente oggi il ritorno della sua conferenza globale per gli utenti, la Peak of Data and AI , che si terrà dal 9 all'11 marzo 2027 al QEII Centre a Londra, nel Regno Unito. Un vertice dei partner darà il via all'evento l'8 marzo 2027, riunendo la comunità di partner globali di Safe prima della conferenza principale.

Organizzata ogni due anni, la conferenza Peak of Data and AI è passata dall'essere la conferenza degli utenti di lunga data di Safe Software a un evento globale di grande importanza per i professionisti dei dati e dell'IA. La conferenza si tiene a rotazione in America del Nord e presso località internazionali, e alcuni dei precedenti eventi sono stati organizzati a Bonn, in Germania (2023) e a Seattle, Washington (2025).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Elan Paris
DGPR
elan.paris@dg-pr.com
+1 778 988 6525



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario