Safe Software amplia la sua piattaforma FME con l'MCP

Oggi, Safe Software (Safe), il creatore di FME, l'unica piattaforma di integrazione aziendale All-Data, Any-AI con reale supporto per dati spaziali, ha annunciato che le capacità del Model Context Protocol (MCP) arriveranno presto sulla sua Piattaforma FME. Questo aggiornamento amplia ciò che possono fare le aziende con i propri dati e flussi di lavoro esistenti.

Mentre portano l'intelligenza artificiale dalla sperimentazione alla produzione, le organizzazioni affrontano sfide crescenti nella gestione dei contesti, nell'interoperabilità e nella sicurezza. L'MCP offre all'IA, agli agenti e ad altri sistemi un modo standardizzato per interagire con sistemi esterni, come database, strumenti interni e API, senza integrazioni di hard-coding.

