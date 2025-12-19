S3NS annuncia la qualifica SecNumCloud per PREMI3NS, il suo prodotto Trusted Cloud

S3NS, una controllata di Thales in collaborazione con Google Cloud, oggi ha annunciato che PREMI3NS, il suo prodotto "Trusted Cloud" ( Cloud de confiance ), ha ricevuto la qualifica SecNumCloud 3.2 conferita dall'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi (ANSSI) francese.

ANSSI delivered the SecNumCloud 3.2 qualification for S3NS’ PREMI3NS offering, meeting all its requirements and passing all three milestones of the qualification process.

