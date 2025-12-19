Giornale di Brescia
S3NS annuncia la qualifica SecNumCloud per PREMI3NS, il suo prodotto Trusted Cloud

S3NS, una controllata di Thales in collaborazione con Google Cloud, oggi ha annunciato che PREMI3NS, il suo prodotto "Trusted Cloud" ( Cloud de confiance ), ha ricevuto la qualifica SecNumCloud 3.2 conferita dall'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi (ANSSI) francese.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251218794305/it/

ANSSI delivered the SecNumCloud 3.2 qualification for S3NS’ PREMI3NS offering, meeting all its requirements and passing all three milestones of the qualification process.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

MEDIA

Relazioni con i media (Thales, S3NS)
Marion Bonnet
marion.bonnet@thalesgroup.com



