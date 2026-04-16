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Rue Gilt Groupe integra le informazioni relative all'identità di Riskified nella sua esperienza del servizio clienti

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Riskified (NYSE: RSKD), un leader nell'intelligence del rischio e delle truffe nell'ecommerce, oggi ha annunciato una collaborazione basata sull'innovazione con Rue Gilt Groupe (RGG), azienda di ecommerce di fascia alta e di articoli di lusso a prezzi scontati, per implementare l'intelligence sull'identità basata sulla valutazione del rischio per trasformare le esperienze dei clienti di RGG. Integrando i punteggi del rischio di identità in tempo reale di Riskified direttamente nei flussi di lavoro del servizio clienti, RGG consente agli agenti di distinguere immediatamente tra clienti fedeli e truffatori professionisti, offrendo un'esperienza migliore per i clienti fidati e riducendo al minimo le perdite dovute a frodi e abusi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Comunicazioni aziendali:
Cristina Dinozo
Direttore senior delle Communicazioni
press@riskified.com

Relazioni con gli investitori:
ir@riskified.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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