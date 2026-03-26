Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Rubedo Life Sciences annuncia risultati preliminari positivi dello studio clinico di Fase 1 per il principale farmaco candidato RLS-1496 in pazienti affetti da psoriasi a placche, dermatite atopica e invecchiamento cutaneo

AA

Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), un'azienda biotech di fase clinica che si basa sull'IA e orientata alla scoperta e al rapido sviluppo di farmaci per il ringiovanimento cellulare selettivo in grado di agire sull'invecchiamento cellulare, ha annunciato oggi i risultati preliminari di uno studio clinico monocentrico, a dosi crescenti, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo in pazienti affetti da psoriasi a placche, dermatite atopica e invecchiamento cutaneo (pelle soggetta a fotoinvecchiamento).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per gli investitori:
Chief Business Officer di Rubedo Ali Siam
alisiam@rubedolife.com
781-974-9559

Contatto per i media:
Peter Collins
p.collins@togorun.com
908-499-1200



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario