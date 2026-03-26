Rubedo Life Sciences annuncia risultati preliminari positivi dello studio clinico di Fase 1 per il principale farmaco candidato RLS-1496 in pazienti affetti da psoriasi a placche, dermatite atopica e invecchiamento cutaneo

Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), un'azienda biotech di fase clinica che si basa sull'IA e orientata alla scoperta e al rapido sviluppo di farmaci per il ringiovanimento cellulare selettivo in grado di agire sull'invecchiamento cellulare, ha annunciato oggi i risultati preliminari di uno studio clinico monocentrico, a dosi crescenti, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo in pazienti affetti da psoriasi a placche, dermatite atopica e invecchiamento cutaneo (pelle soggetta a fotoinvecchiamento).

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