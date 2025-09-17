Rubedo Life Sciences annuncia la concessione dell’autorizzazione IND da parte della U.S. FDA per il candidato farmaco principale RLS-1496, modulatore selettivo di GPX4, per la cheratosi attinica, nonché l’espansione del comitato consultivo clinico
Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), un’azienda biotecnologica operante nella fase clinica, basata sull’IA e il cui focus è sulla scoperta e sullo sviluppo rapido di farmaci per il ringiovanimento cellulare selettivo mirati a cellule in fase di invecchiamento, oggi ha annunciato che la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato la domanda di nuovo farmaco sperimentale (Investigational New Drug, IND) per uno studio di fase 1b/2a con il candidato farmaco principale RLS-1496 in pazienti affetti da cheratosi attinica.
