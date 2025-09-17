Giornale di Brescia
Rubedo Life Sciences annuncia la concessione dell’autorizzazione IND da parte della U.S. FDA per il candidato farmaco principale RLS-1496, modulatore selettivo di GPX4, per la cheratosi attinica, nonché l’espansione del comitato consultivo clinico

Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), un’azienda biotecnologica operante nella fase clinica, basata sull’IA e il cui focus è sulla scoperta e sullo sviluppo rapido di farmaci per il ringiovanimento cellulare selettivo mirati a cellule in fase di invecchiamento, oggi ha annunciato che la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato la domanda di nuovo farmaco sperimentale (Investigational New Drug, IND) per uno studio di fase 1b/2a con il candidato farmaco principale RLS-1496 in pazienti affetti da cheratosi attinica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per gli investitori
Ali Siam, Chief Business Officer Rubedo
alisiam@rubedolife.com
781-974-9559

Referente per i media
Peter Collins
p.collins@togorun.com
908-499-1200



