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RSA lancia ID Plus Sovereign Deployment: il prossimo livello di sicurezza delle identità ad alta affidabilità

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Oggi alla RSAC Conference 2026, RSA, il leader nelle identità incentrate sulla sicurezza, ha annunciato il lancio di RSA ® ID Plus Sovereign Deployment , un'evoluzione innovativa nelle soluzioni di identità ad alta affidabilità, progettata per rispondere alle necessità delle organizzazioni che devono mantenere disponibilità costante, rispettare le politiche e le leggi sulla sovranità dei dati e difendersi da minacce persistenti e avanzate.

RSA ID Plus Sovereign Deployment è la nuova evoluzione di RSA ® ID Plus , la piattaforma di sicurezza per la gestione delle identità e degli accessi (IAM) più sicura sul mercato, dotata di funzionalità complete di autenticazione a più fattori (MFA), SSO e gestione degli accessi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

teamrsa@axicom.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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