RSA lancia ID Plus Sovereign Deployment: il prossimo livello di sicurezza delle identità ad alta affidabilità

Oggi alla RSAC Conference 2026, RSA, il leader nelle identità incentrate sulla sicurezza, ha annunciato il lancio di RSA ® ID Plus Sovereign Deployment , un'evoluzione innovativa nelle soluzioni di identità ad alta affidabilità, progettata per rispondere alle necessità delle organizzazioni che devono mantenere disponibilità costante, rispettare le politiche e le leggi sulla sovranità dei dati e difendersi da minacce persistenti e avanzate.

RSA ID Plus Sovereign Deployment è la nuova evoluzione di RSA ® ID Plus , la piattaforma di sicurezza per la gestione delle identità e degli accessi (IAM) più sicura sul mercato, dotata di funzionalità complete di autenticazione a più fattori (MFA), SSO e gestione degli accessi.

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