RSA annuncia la collaborazione ampliata con Microsoft, migliora la leadership nella sicurezza dell'identità senza password

RSA oggi ha annunciato il supporto della nuova soluzione Microsoft 365 E7: The Frontier Suite alla Conferenza RSAC 2026. Questo nuovo supporto unisce ulteriori funzionalità senza password che offrono alle organizzazioni sicurezza potenziata, esperienza ininterrotta e operazioni resilienti mentre adottano il futuro della produttività basata sull'intelligenza artificiale.

Grazie all'integrazione di RSA ® ID Plus for Microsoft e Microsoft 365 E7, le aziende possono garantire un'autenticazione affidabile sia per gli utenti umani che per gli agenti AI, proteggendo nel contempo i dati sensibili e le operazioni riservate in ambienti ibridi, cloud e on-premise.

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