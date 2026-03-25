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RSA annuncia la collaborazione ampliata con Microsoft, migliora la leadership nella sicurezza dell'identità senza password

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RSA oggi ha annunciato il supporto della nuova soluzione Microsoft 365 E7: The Frontier Suite alla Conferenza RSAC 2026. Questo nuovo supporto unisce ulteriori funzionalità senza password che offrono alle organizzazioni sicurezza potenziata, esperienza ininterrotta e operazioni resilienti mentre adottano il futuro della produttività basata sull'intelligenza artificiale.

Grazie all'integrazione di RSA ® ID Plus for Microsoft e Microsoft 365 E7, le aziende possono garantire un'autenticazione affidabile sia per gli utenti umani che per gli agenti AI, proteggendo nel contempo i dati sensibili e le operazioni riservate in ambienti ibridi, cloud e on-premise.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

teamrsa@axicom.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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