RSA annuncia la collaborazione ampliata con Microsoft, migliora la leadership nella sicurezza dell'identità senza password
RSA oggi ha annunciato il supporto della nuova soluzione Microsoft 365 E7: The Frontier Suite alla Conferenza RSAC 2026. Questo nuovo supporto unisce ulteriori funzionalità senza password che offrono alle organizzazioni sicurezza potenziata, esperienza ininterrotta e operazioni resilienti mentre adottano il futuro della produttività basata sull'intelligenza artificiale.
Grazie all'integrazione di RSA ® ID Plus for Microsoft e Microsoft 365 E7, le aziende possono garantire un'autenticazione affidabile sia per gli utenti umani che per gli agenti AI, proteggendo nel contempo i dati sensibili e le operazioni riservate in ambienti ibridi, cloud e on-premise.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260324431138/it/
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato