RS2 lancia “Beyond by RS2” per potenziare la nuova generazione della fintech europea

RS2 , un fornitore globale di 1° livello di infrastrutture per l'elaborazione dei pagamenti e soluzioni tecnologiche, oggi ha annunciato il lancio di Beyond by RS2, un nuovo marchio di pagamenti digitali progettato per aiutare le aziende di fintech, piattaforme e fornitori di pagamenti a lanciare rapidamente servizi di emissione di carte e di accettazione di pagamenti in tutta Europa.

Realizzato su BankWORKS, la piattaforma comprovata a livello globale di RS2, Beyond by RS2 offre alle fintech un programma completo sponsorizzato di emissione e acquisizione, che consente ai partner di emettere carte ed elaborare pagamenti senza la necessità di una propria licenza bancaria o di un abbonamento diretto a un circuito di carte.

Il programma utilizza la licenza Electronic Money Institution (EMI) di RS2 in Germania e la sua principale adesione a Visa e Mastercard, consentendo ai partner fintech di operare all'interno dell'infrastruttura regolamentata di RS2 pur mantenendo la propria esperienza clienti e il proprio marchio.

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