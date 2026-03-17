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RS2 lancia “Beyond by RS2” per potenziare la nuova generazione della fintech europea

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RS2 , un fornitore globale di 1° livello di infrastrutture per l'elaborazione dei pagamenti e soluzioni tecnologiche, oggi ha annunciato il lancio di Beyond by RS2, un nuovo marchio di pagamenti digitali progettato per aiutare le aziende di fintech, piattaforme e fornitori di pagamenti a lanciare rapidamente servizi di emissione di carte e di accettazione di pagamenti in tutta Europa.

Realizzato su BankWORKS, la piattaforma comprovata a livello globale di RS2, Beyond by RS2 offre alle fintech un programma completo sponsorizzato di emissione e acquisizione, che consente ai partner di emettere carte ed elaborare pagamenti senza la necessità di una propria licenza bancaria o di un abbonamento diretto a un circuito di carte.

Il programma utilizza la licenza Electronic Money Institution (EMI) di RS2 in Germania e la sua principale adesione a Visa e Mastercard, consentendo ai partner fintech di operare all'interno dell'infrastruttura regolamentata di RS2 pur mantenendo la propria esperienza clienti e il proprio marchio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media

Scott Girling-Heathcote
Account Director
SkyParlour
scott@skyparlour.com
Tel +44 (0)330 043 1315



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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