RQM+ lancia SMART Solutions, un modello di collaborazione per il ciclo di vita

RQM+ , una CRO leader nel settore MedTech che offre servizi di consulenza normativa, sperimentazione clinica, laboratorio e rimborso, ha annunciato oggi il lancio di SMART Solutions, un modello di collaborazione per il ciclo di vita progettato per aiutare le aziende di dispositivi medici e diagnostici a gestire la crescente complessità normativa e di sviluppo.

SMART Solutions introduce uno schema operativo su base strategica che unisce competenze in ambito normativo, di qualità, attività clinica, rimborso e laboratorio a sostegno delle aziende MedTech nell'intero ciclo di vita del prodotto per aiutare a ridurre il rischio dallo sviluppo iniziale alla fase post-commercializzazione.

“Le aziende MedTech si stanno orientando tra complessità senza precedenti, mentre cambiano i requisiti normativi, accelera l'innovazione dei prodotti e crescono i requisiti post-commercializzazione”, ha dichiarato John Potthoff , Ph.D., amministratore delegato di RQM+.

