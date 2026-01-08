RoslinCT e BOOST Pharma annunciano la sottoscrizione di un accordo di produzione strategico per lo sviluppo di una terapia cellulare nei neonati affetti da osteogenesi imperfetta

RoslinCT, un'organizzazione globale di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) specializzata in terapie cellulari avanzate, e BOOST Pharma, un'azienda biotecnologica di fase clinica che si dedica allo sviluppo di terapie cellulari innovative per malattie scheletriche rare in età pediatrica, hanno annunciato oggi l'avvio di una partnership di produzione strategica a sostegno dello sviluppo della terapia cellulare di BOOST Pharma, BT-101, per il trattamento di neonati affetti da osteogenesi imperfetta (OI), nota anche con il nome di malattia delle ossa fragili.

Ai sensi dell'accordo, BOOST Pharma ha trasferito il proprio processo di produzione presso gli impianti all'avanguardia di RoslinCT a Edimburgo, in Scozia. La partnership avanzerà in direzione della produzione conforme alle GMP di materie prime e prodotti farmaceutici clinici, a sostegno dello sviluppo clinico di Fase III di BT-101.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260107333093/it/

Contatto per i media

BOOST Pharma

Hans Schambye

E-mail: Hans.Schambye@boostpharma.com

RoslinCT

Katerina Tsita

E-mail: Katerina.Tsita@roslinct.com

Tel: +44 (0)7867 494071





