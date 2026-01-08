Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

RoslinCT e BOOST Pharma annunciano la sottoscrizione di un accordo di produzione strategico per lo sviluppo di una terapia cellulare nei neonati affetti da osteogenesi imperfetta

AA

RoslinCT, un'organizzazione globale di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) specializzata in terapie cellulari avanzate, e BOOST Pharma, un'azienda biotecnologica di fase clinica che si dedica allo sviluppo di terapie cellulari innovative per malattie scheletriche rare in età pediatrica, hanno annunciato oggi l'avvio di una partnership di produzione strategica a sostegno dello sviluppo della terapia cellulare di BOOST Pharma, BT-101, per il trattamento di neonati affetti da osteogenesi imperfetta (OI), nota anche con il nome di malattia delle ossa fragili.

Ai sensi dell'accordo, BOOST Pharma ha trasferito il proprio processo di produzione presso gli impianti all'avanguardia di RoslinCT a Edimburgo, in Scozia. La partnership avanzerà in direzione della produzione conforme alle GMP di materie prime e prodotti farmaceutici clinici, a sostegno dello sviluppo clinico di Fase III di BT-101.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media

BOOST Pharma
Hans Schambye
E-mail: Hans.Schambye@boostpharma.com

RoslinCT
Katerina Tsita
E-mail: Katerina.Tsita@roslinct.com
Tel: +44 (0)7867 494071



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario