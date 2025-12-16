RoslinCT e Ayrmid Ltd. annunciano l'espansione della collaborazione strategica per produrre Omisirge® (omidubicel-onlv) per la seconda indicazione approvata dall'FDA nell'anemia aplastica grave (SAA)

Ayrmid Ltd., la società madre di Gamida Cell Inc., un pioniere nelle terapie cellulari che lavora per trasformare le cellule in potenti terapie e RoslinCT, un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto di terapie cellulari e geniche, oggi hanno annunciato l'espansione della loro collaborazione strategica per includere l'esecuzione di un accordo di fornitura commerciale a supporto della produzione di Omisirge ® (omidubicel-onlv).

