Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

RoslinCT e Ayrmid Ltd. annunciano l'espansione della collaborazione strategica per produrre Omisirge® (omidubicel-onlv) per la seconda indicazione approvata dall'FDA nell'anemia aplastica grave (SAA)

AA

Ayrmid Ltd., la società madre di Gamida Cell Inc., un pioniere nelle terapie cellulari che lavora per trasformare le cellule in potenti terapie e RoslinCT, un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto di terapie cellulari e geniche, oggi hanno annunciato l'espansione della loro collaborazione strategica per includere l'esecuzione di un accordo di fornitura commerciale a supporto della produzione di Omisirge ® (omidubicel-onlv).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Gamida - Contatto per gli investitori e i media:
e-mail: BD@Gamida-Cell.com

RoslinCT - Contatto per i media:
Katerina Tsita
Katerina.Tsita@roslinct.com
+44 (0)7867 494071



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario