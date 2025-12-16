RoslinCT e Ayrmid Ltd. annunciano l'espansione della collaborazione strategica per produrre Omisirge® (omidubicel-onlv) per la seconda indicazione approvata dall'FDA nell'anemia aplastica grave (SAA)
Ayrmid Ltd., la società madre di Gamida Cell Inc., un pioniere nelle terapie cellulari che lavora per trasformare le cellule in potenti terapie e RoslinCT, un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto di terapie cellulari e geniche, oggi hanno annunciato l'espansione della loro collaborazione strategica per includere l'esecuzione di un accordo di fornitura commerciale a supporto della produzione di Omisirge ® (omidubicel-onlv).
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251216830165/it/
Gamida - Contatto per gli investitori e i media:
e-mail: BD@Gamida-Cell.com
RoslinCT - Contatto per i media:
Katerina Tsita
Katerina.Tsita@roslinct.com
+44 (0)7867 494071
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato