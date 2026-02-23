Rivoluzionare la misura delle prestazioni: una metodologia incentrata sul settore per testare sezioni della rete 5G alimentata da Ookla ed Ericsson

Ookla ® , un leader globale nell'intelligenza della connettività, ed Ericsson, azienda leader mondiale nella tecnologia delle comunicazioni, presentano una soluzione innovativa che consente agli utenti di misurare e convalidare le prestazioni dei sezionamenti della rete 5G. Questa collaborazione segna un momento storico nell'era del 5G-Advanced, offrendo un modo per convalidare la Qualità dell'esperienza (QoE), fondamentale per la prossima generazione di applicazioni mobili e casi d'uso.

Storicamente, misurare le prestazioni di una singola sezione di rete da un dispositivo personale o aziendale ha sempre costituito una notevole sfida tecnica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260223805912/it/

Raquel Sanz

Responsabile delle comunicazioni

Ookla

press@ookla.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire