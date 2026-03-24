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Rispondere alle crescenti aspettative in ambito AI ed eliminare attriti sono elementi essenziali per rispondere alle esigenze degli acquirenti B2B in tutta Europa

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Stando a un nuovo studio europeo 1 condotto tra 550 acquirenti commerciali commissionato da TreviPay , la rete globale di fatturazione e pagamenti B2B, gli ostacoli al processo di acquisto B2B sotto forma di integrazione lenta e fatturazione incostante, oltre all'aumento delle aspettative nei confronti dei processi abilitati all'AI costituiscono per le aziende una minaccia alla fedeltà dei clienti che supera il fattore prezzo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Amanda Burgess
esoteric
amanda@esotericpr.com
+44 7920 052 160



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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