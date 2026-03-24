Rispondere alle crescenti aspettative in ambito AI ed eliminare attriti sono elementi essenziali per rispondere alle esigenze degli acquirenti B2B in tutta Europa

Stando a un nuovo studio europeo 1 condotto tra 550 acquirenti commerciali commissionato da TreviPay , la rete globale di fatturazione e pagamenti B2B, gli ostacoli al processo di acquisto B2B sotto forma di integrazione lenta e fatturazione incostante, oltre all'aumento delle aspettative nei confronti dei processi abilitati all'AI costituiscono per le aziende una minaccia alla fedeltà dei clienti che supera il fattore prezzo.

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Amanda Burgess

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