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Riskified presenta la suite AI di nuova generazione ad Ascend 2026 che dà ai commercianti una visibilità senza precedenti e il controllo sul rischio dell'e-commerce

Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nel settore della prevenzione delle frodi nell'e-commerce e della risk intelligence, oggi ha annunciato un grande passo avanti nelle capacità della sua piattaforma AI, introducendo una potente suite di strumenti di controllo e responsabilizzazione progettata per offrire ai team antifrode dei commercianti una visibilità totale sui modelli di rischio e i comportamenti di identità, informazioni di conversazione guidate dall'AI e la capacità di adattare le proprie strategie del rischio con la massima precisione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Comunicazioni aziendali:
Cristina Dinozo
Direttore Senior delle comunicazioni
press@riskified.com

Relazioni con gli investitori:
ir@riskified.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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