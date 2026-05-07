Riskified presenta la suite AI di nuova generazione ad Ascend 2026 che dà ai commercianti una visibilità senza precedenti e il controllo sul rischio dell'e-commerce

Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nel settore della prevenzione delle frodi nell'e-commerce e della risk intelligence, oggi ha annunciato un grande passo avanti nelle capacità della sua piattaforma AI, introducendo una potente suite di strumenti di controllo e responsabilizzazione progettata per offrire ai team antifrode dei commercianti una visibilità totale sui modelli di rischio e i comportamenti di identità, informazioni di conversazione guidate dall'AI e la capacità di adattare le proprie strategie del rischio con la massima precisione.
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