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Riskified lancia la Dispute Resolve per Shopify per aiutare i commercianti ad automatizzare la gestione dei chargeback e recuperare i guadagni persi

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Riskified (NYSE: RSKD), leader nella lotta alle frodi nell'e-commerce e della risk intelligence, ha annunciato oggi il lancio di Dispute Resolve per Shopify. Questa offerta specializzata è progettata per trasformare il processo di gestione dei chargeback spesso complesso e altamente manuale in un meccanismo ottimizzato e automatizzato, consentendo ai commercianti che usano Shopify di recuperare entrate con maggiore efficienza e un minore sforzo manuale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317643783/it/

Numerosi commercianti sono attualmente costretti ad accedere a diversi portali di gateway di pagamento per visualizzare i chargeback fraudolenti e non fraudolenti, copiare/incollare manualmente e organizzare prove convincenti, nonché creare report personalizzati per valutare l'andamento del tasso di successo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Comunicazioni aziendali:
Cristina Dinozo
Direttrice senior delle comunicazioni
press@riskified.com

Relazioni con gli investitori:
Chett Mandel
Responsabile delle relazioni con gli investitori
ir@riskified.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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