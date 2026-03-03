Riskified annuncia l'espansione della AI Agent Intelligence per garantire assistenti di shopping nativi per i commercianti
Riskified (NYSE: RSKD), un leader nell'intelligence del rischio e delle truffe nell'ecommerce, oggi ha annunciato un'espansione della sua piattaforma AI Agent Intelligence, posizionando la società come lo scudo definitivo per la nuova era dell'ecommerce. Mentre i commercianti esplorano l'utilizzo dei propri assistenti di shopping nativi e conversazionali per migliorare la loro esperienza clienti, Riskified garantisce la protezione di questi nuovi punti di contatto da frodi e abusi sofisticati.
