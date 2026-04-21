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Rigaku entra in un'alleanza strategica con Onto Innovation attraverso una partecipazione azionaria del 27%

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Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; Presidente e CEO: Jun Kawakami; “Rigaku”), azienda leader globale nelle tecnologie analitiche basate sui raggi X, oggi ha annunciato di aver siglato un'alleanza strategica di capitale e commerciale con Onto Innovation Inc. (sede centrale: Massachusetts, USA; CEO: Michael P. Plisinski; “Onto Innovation”).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420650753/it/

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“Con l'aumento della complessità dei dispositivi a semiconduttori, particolarmente dell'importanza di strutture tridimensionali, Rigaku ha cercato di migliorare le sue capacità analitiche incorporando algoritmi in metrologia ottica avanzati, basati su modelli e guidati dall'intelligenza artificiale”, ha dichiarato Jun Kawakami, Presidente e CEO, Rigaku Holdings Corporation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa:
Sawa Himeno
Direttore, Divisione Comunicazioni, Rigaku Holdings Corporation
prad@rigaku.co.jp



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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