Rigaku apre il Rigaku Technology Center Taiwan

Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; di seguito "Rigaku") annuncia la creazione di Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd. (di seguito "RTTW"), una nuova azienda del gruppo in Taiwan, nel 2025. A ottobre 2025, uno stabilimento all'interno di RTTW, Rigaku Technology Center Taiwan (di seguito RTC-TW), ha avviato le operazioni su larga scala.

Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd., located in Tai Yuen Hi-Tech Industry Park

RTTW si incaricherà delle attività finora gestite da Rigaku Taiwan Branch (RCTW), creata nel 2024. In qualità di base operativa di Rigaku nell'Asia orientale di lingua cinese, RTTW desidera rafforzare l'assistenza ai clienti e promuovere una crescita sostenibile nella regione.

