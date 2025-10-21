Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Rigaku apre il Rigaku Technology Center Taiwan

AA

Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; di seguito "Rigaku") annuncia la creazione di Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd. (di seguito "RTTW"), una nuova azienda del gruppo in Taiwan, nel 2025. A ottobre 2025, uno stabilimento all'interno di RTTW, Rigaku Technology Center Taiwan (di seguito RTC-TW), ha avviato le operazioni su larga scala.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251020977726/it/

Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd., located in Tai Yuen Hi-Tech Industry Park

Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd., located in Tai Yuen Hi-Tech Industry Park

RTTW si incaricherà delle attività finora gestite da Rigaku Taiwan Branch (RCTW), creata nel 2024. In qualità di base operativa di Rigaku nell'Asia orientale di lingua cinese, RTTW desidera rafforzare l'assistenza ai clienti e promuovere una crescita sostenibile nella regione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa :
Sawa Himeno
Direttrice, Ufficio comunicazioni, Rigaku Holdings Corporation
prad@rigaku.co.jp
Tel: +81 90 6331 9843



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario