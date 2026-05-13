Rigaku accelera lo sviluppo della metrologia dei semiconduttori di nuova generazione utilizzando un'infrastruttura di ricerca di livello mondiale

Rigaku Corporation, un partner globale nelle soluzioni in ambito di sistemi analitici a raggi X e un'azienda del gruppo Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; AD: Jun Kawakami; “Rigaku”), ha annunciato l'espansione del suo sviluppo di tecnologie di metrologia per semiconduttori di nuova generazione, utilizzando ambienti di ricerca di livello mondiale.

Signing ceremony with imec held on April 9

Nell'ambito di questa iniziativa, Rigaku sta collaborando con imec , un polo leader mondiale nella ricerca e nell'innovazione in materia di semiconduttori con sede in Belgio, nell'ambito di un programma di sviluppo triennale. Grazie a questo impegno, Rigaku porterà avanti le sue tecnologie principali di raggi X, tra cui la metrologia dei dispositivi 3D, il rilevamento ad alta sensibilità di pellicole ultra sottili e di oligoelementi e l'ispezione non distruttiva di difetti microscopici.

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Contatto per la stampa:

Sawa Himeno

Direttore, Comunicazioni, Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp





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