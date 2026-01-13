Riflettori puntati sul marinaio cieco al WEF: il progetto "HIRO's CHOICE" leva le ancore

"Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027" è un'anteprima assoluta in cui Mitsuhiro Iwamoto, un velista nipponico totalmente cieco (marinaio non vedente) di San Diego, tenterà di attraversare il Pacifico in solitaria e non stop nella primavera del 2027. Manovrerà da solo il suo yacht da 28 piedi nell'obiettivo di attraversare senza scali l'Oceano Pacifico da San Diego, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, fino ad Amakusa, nella prefettura giapponese di Kumamoto.

Iwamoto illustrerà il suo progetto al meeting annuale del Forum economico mondiale 2026, in programma nel mese di gennaio 2026.

Hiro Iwamoto / Global Keynote Speaker, First Totally Blind Sailor to Cross the Pacific

Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027 (Progetto di attraversamento del Pacifico in solitaria da parte di un velista cieco 2027)

Email: press@hiros-choice.com / awamura@hiros-choice.com

Telefono: +81-90-3100-3976 (Kaori Awamura)





