Resident Evil Requiem di Capcom supera le 5 milioni di unità!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che le vendite mondiali di Resident Evil Requiem , rilasciato il 27 febbraio 2026, ha superato le 5 milioni di unità.

Resident Evil Requiem Logo

Resident Evil Requiem è l'ultimo episodio nella serie Resident Evil , che questo mese celebra il suo 30° anniversario. Il titolo ha migliorato con successo l'essenza dell'orrore della sopravvivenza accentuando l'interazione tra paura intensa e azione adrenalinica. Resident Evil Requiem è stato sviluppato utilizzando RE ENGINE, il motore di giochi esclusivo di Capcom, che ha permesso all'azienda di offrire effetti visivi in dettaglio fotorealistico, compresi la pelle dei personaggi, gli occhi gonfi di lacrime e i capelli mossi, oltre alla trasparenza della luce.

