Report: i GC affermano di guardare all'Europa con ottimismo

Le imprese guardano con fiducia alle prospettive di investimento e crescita in Europa, nonostante il quadro internazionale segnato da incertezze economiche e geopolitiche. Lo afferma una nuova ricerca che ha coinvolto i responsabili degli affari legali (General Counsel, GC) in Europa e negli Stati Uniti.

Per la relazione pubblicata oggi, dal titolo Europe's Opportunity Outlook (Panoramica sulle opportunità in Europa), l'associazione europea di studi legali ADVANT ha interpellato o intervistato oltre 800 GC in Francia, Germania, Italia e Stati Uniti; quattro GC su cinque (l'82%) hanno affermato che, per l'azienda in cui operano, l'Europa continentale resta un punto di attrazione di investimenti corporate e di crescita commerciale.

