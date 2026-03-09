Report: i GC affermano di guardare all'Europa con ottimismo

Le imprese guardano con fiducia alle prospettive di investimento e crescita in Europa, nonostante il quadro internazionale segnato da incertezze economiche e geopolitiche. Lo afferma una nuova ricerca che ha coinvolto i responsabili degli affari legali (General Counsel, GC) in Europa e negli Stati Uniti.

Per la relazione pubblicata oggi, dal titolo Europe's Opportunity Outlook (Panoramica sulle opportunità in Europa), l'associazione europea di studi legali ADVANT ha interpellato o intervistato oltre 800 GC in Francia, Germania, Italia e Stati Uniti; quattro GC su cinque (l'82%) hanno affermato che, per l'azienda in cui operano, l'Europa continentale resta un punto di attrazione di investimenti corporate e di crescita commerciale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260308594457/it/

advant@infiniteglobal.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire