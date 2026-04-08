Reply tra i Launch Partner di Microsoft Agent 365, per abilitare governance e scalabilità degli agenti AI

Reply [EXM, STAR: REY] è stata confermata tra i primi Launch Partner di Agent 365, in occasione della general availability della nuova soluzione Microsoft progettata per offrire funzionalità di livello enterprise per la governance, l’observability e il lifecycle management degli AI agent.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260408640004/it/

Attraverso la collaborazione con Microsoft, Reply rafforza il proprio impegno nel supportare le organizzazioni nell’adozione dell’intelligenza artificiale in modo responsabile, strutturato e scalabile, accompagnandole nella realizzazione di obiettivi di trasformazione digitale concreti e sostenibili nel tempo.

Microsoft Agent 365 introduce un framework strutturato che consente alle organizzazioni di distribuire, monitorare e gestire gli AI agent in modo coerente all’interno delle diverse funzioni aziendali. In uno scenario in cui l’intelligenza artificiale è sempre più integrata nei processi operativi core, Agent 365 garantisce visibilità, controllo e accountability, assicurando che l’utilizzo dell’AI nei processi aziendali sia trasparente, sicuro e allineato agli obiettivi di business.

Facendo leva sull’expertise delle società del Gruppo specializzate nelle tecnologie Microsoft , Reply, in qualità di Launch Partner, supporterà i clienti nell’adozione di Agent 365 attraverso un approccio strutturato e scalabile che combina abilitazione tecnologica, definizione dei modelli di governance e strategie di adozione. L’obiettivo è accompagnare le organizzazioni nel passaggio da sperimentazioni AI isolate alla creazione di ecosistemi di agent coordinati, integrati e gestiti su scala enterprise.

Questo approccio si traduce in:

assessment del livello di maturità dell’AI e degli agent all’interno dell’organizzazione;

definizione di framework di governance, security e compliance per AI, agent e agentic platform;

progettazione di modelli di observability e performance monitoring;

configurazione, roll-out e gestione continuativa di Agent 365;

programmi di adozione e change enablement per garantire un valore di business sostenibile nel tempo.

Reply si distingue per una consolidata esperienza nelle tecnologie Microsoft e nei percorsi di trasformazione enterprise basati sull’AI, combinando solide competenze tecnologiche con una profonda conoscenza dei settori financial services, manufacturing, retail, telecommunications e public sector. Questa expertise si riflette in programmi di adozione dell’AI su larga scala, strutturati e governati, come il roll-out di Copilot in Lumen , dove è stato raggiunto un tasso di utilizzo del 93% in tutta l’organizzazione, oltre 5.700 dipendenti formati attraverso più di 180 sessioni strutturate e sono stati introdotti framework dedicati di governance ed enablement per garantire trasparenza, controllo e un impatto misurabile sulle attività. La stessa capacità si esprime anche nello sviluppo di esperienze AI innovative come “ App to the Future ” un’AI-scape room, realizzata su tecnologie Microsoft AI e low-code, per dimostrare in modo tangibile come progettare, orchestrare e scalare soluzioni intelligenti in ambienti enterprise in modo sicuro e strutturato.

“L’introduzione di Microsoft Agent 365 rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione dell’AI in ambito enterprise”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Con la progressiva adozione di reti distribuite di agenti intelligenti all’interno delle organizzazioni, diventano centrali aspetti quali governance, osservabilità e gestione del ciclo di vita delle soluzioni, elementi indispensabili per garantire scalabilità e controllo. La conferma di Reply come Launch Partner testimonia l’impegno concreto nel supportare i clienti nella progettazione e implementazione di ecosistemi di agenti strutturati, sicuri e misurabili, pienamente integrati nelle architetture enterprise esistenti”

Attraverso la collaborazione con Microsoft, Reply rafforza il proprio impegno nel supportare le organizzazioni nell’adozione dell’intelligenza artificiale in modo responsabile, strutturato e scalabile, accompagnandole nella realizzazione di obiettivi di trasformazione digitale concreti e sostenibili nel tempo.

Per maggiori informazioni, visita: www.reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260408640004/it/

Media:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +3902545761





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire