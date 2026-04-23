REPLY S.p.A.: L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2025

L’Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] riunitasi in data odierna ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 1,35 Euro per azione.

Il dividendo verrà posto in pagamento il 20 maggio 2026, con data di stacco dividendo fissata il 18 maggio 2026 (record date il 19 maggio 2026).

Approvazione del bilancio di esercizio 2025

Il Gruppo Reply ha chiuso l’esercizio 2025 con un fatturato consolidato di 2.483,6 milioni di Euro, in crescita del 8,0% rispetto a 2.300,5 milioni di Euro dell’esercizio 2024.

L’EBITDA consolidato è stato di 467,6 milioni di Euro, in crescita del 13,9% rispetto ai 410,6 milioni di Euro registrati a dicembre 2024.

L’EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 397,1 milioni di Euro, in crescita del 18,5% rispetto ai 330,4 milioni di Euro a dicembre 2024.

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 250,9 milioni di Euro. Nel 2024 il corrispondente valore era stato di 211,1 milioni di Euro.

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato le seguenti deliberazioni, in conformità alle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione:

Approvazione all’acquisto di azioni proprie e prosecuzione del programma di acquisto

L’Assemblea ha autorizzato l’acquisto di azioni proprie, previa contestuale revoca della precedente autorizzazione concessa dall’Assemblea del 23 aprile 2025, operando senza soluzione di continuità con la precedente deliberazione e con il programma di acquisto avviato il 13 aprile scorso.

L’autorizzazione, della durata di 18 mesi dalla data odierna, si riferisce ad un massimo di 3.543.450 azioni ordinarie (pari al 9,47157% dell’attuale capitale sociale) del valore nominale di Euro 0,13 cadauna per un valore nominale massimo di Euro 460.648,60, e ciò nel limite di un impegno finanziario massimo di Euro 550.000.000. Alla data del presente comunicato la Società possiede n. 197.692 azioni proprie (pari a 0,52843% del capitale sociale).

L’obiettivo prioritario del programma, in continuità con la precedente autorizzazione, è l’acquisto di azioni al servizio di piani di incentivazione azionaria, di operazioni finalizzate all’acquisizione di partecipazioni, di operazioni di finanza straordinaria e/o conclusione di accordi con partner strategici.

Il prezzo di acquisto non può essere inferiore al valore nominale (attualmente Euro 0,13) e superiore al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato EXM il giorno precedente l’acquisto maggiorato del 20%.

Approvazione della relazione sulla remunerazione

L’Assemblea ha, inoltre, approvato la prima e la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter (comma 3bis e comma 6) del D.lgs. 58/1998.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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