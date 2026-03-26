Reply riconosciuta come Microsoft Frontier Partner per la delivery di soluzioni AI in ambito enterprise

Reply [EXM, STAR: REY] annuncia di essere stata nominata come Microsoft Frontier Partner all’interno del Microsoft AI Cloud Partner Program, ottenendo il Frontier Partner Badge per aver dimostrato competenze avanzate nella realizzazione di soluzioni AI-first in ambito Cloud & AI Platforms, AI Business Solutions e Security .

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Il riconoscimento conferma le competenze di Reply nell’intero ecosistema Microsoft, sviluppate grazie al lavoro delle sue società specializzate – tra cui Aim Reply, Business Elements Reply, Cluster Reply, Root16 Reply, Solidsoft Reply, Valorem Reply, WM Reply e Zest Reply – che supportano le organizzazioni enterprise nella progettazione, implementazione e gestione di soluzioni AI sulle piattaforme Microsoft in contesti di business reali.

Il Frontier Partner Badge viene assegnato ai partner che dimostrano competenze avanzate in ambito AI e soddisfano rigorosi requisiti di qualificazione al momento del riconoscimento. Questo traguardo riflette la capacità di Reply di generare un impatto concreto per i clienti attraverso tecnologie Microsoft come Microsoft Copilot, Microsoft AI e le funzionalità di Dynamics 365 basate sull’intelligenza artificiale, nel rispetto degli elevati standard richiesti per l’ottenimento del badge.

Il riconoscimento conferma le competenze di Reply nell’intero ecosistema Microsoft, sviluppate grazie al lavoro delle sue società specializzate – tra cui Aim Reply, Business Elements Reply, Cluster Reply, Root16 Reply, Solidsoft Reply, Valorem Reply, WM Reply e Zest Reply – che supportano le organizzazioni enterprise nella progettazione, implementazione e gestione di soluzioni AI sulle piattaforme Microsoft in contesti di business reali.

Nell’ambito delle attività realizzate all’interno dell’ecosistema Microsoft, Reply affianca le organizzazioni enterprise nella realizzazione di soluzioni AI progettate per integrarsi con gli ambienti tecnologici esistenti e operare su larga scala. Tra le iniziative più significative:

BPM LLP – Adozione su larga scala di Microsoft 365 Copilot nei servizi professionali : Valorem Reply ha supportato BPM LLP, società statunitense di assurance, advisory e accounting, nell’estensione di Microsoft 365 Copilot da un progetto pilota di 50 utenti a 1.300 dipendenti, favorendone l’adozione diffusa attraverso formazione mirata, change management e una governance sicura dei dati tramite Microsoft Purview. Il risultato è stato un elevato tasso di adozione e un miglioramento dell’efficienza operativa.





Valorem Reply ha supportato BPM LLP, società statunitense di assurance, advisory e accounting, nell’estensione di Microsoft 365 Copilot da un progetto pilota di 50 utenti a 1.300 dipendenti, favorendone l’adozione diffusa attraverso formazione mirata, change management e una governance sicura dei dati tramite Microsoft Purview. Il risultato è stato un elevato tasso di adozione e un miglioramento dell’efficienza operativa. Danieli – Una piattaforma centralizzata per l’adozione della Generative AI a livello enterprise : in collaborazione con Cluster Reply, Danieli ha accelerato l’adozione della Generative AI attraverso la creazione di un GenAI Hub centralizzato su Azure, che consente sviluppo, governance e deployment standardizzati, garantendo standard a livello di compliance, per semplificare l’integrazione e ridurre il time-to-market a livello organizzativo.





in collaborazione con Cluster Reply, Danieli ha accelerato l’adozione della Generative AI attraverso la creazione di un GenAI Hub centralizzato su Azure, che consente sviluppo, governance e deployment standardizzati, garantendo standard a livello di compliance, per semplificare l’integrazione e ridurre il time-to-market a livello organizzativo. Riverty – Un customer service potenziato dall’AI : Cluster Reply ha collaborato con Riverty, fintech europea, per realizzare una piattaforma omnicanale di customer service basata su Microsoft Dynamics 365 e funzionalità di AI, integrando chat, email e voce in un unico sistema per migliorare efficienza, scalabilità ed esperienza cliente in diversi mercati europei.

“Questo riconoscimento riflette l’impegno di lungo periodo di Reply nello sviluppare soluzioni AI concrete e pronte per l’ambito enterprise, in grado di generare valore tangibile per i nostri clienti”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply . “Combinando una profonda conoscenza settoriale con solide competenze ingegneristiche e le tecnologie Microsoft, aiutiamo le organizzazioni a integrare l’intelligenza artificiale nei processi core in modo scalabile e responsabile.”

Questo traguardo rafforza il posizionamento di Reply come partner Microsoft di riferimento, capace di realizzare soluzioni AI di livello enterprise su larga scala. L’ottenimento del Frontier Partner Badge riconosce il ruolo di Reply nel supportare le organizzazioni lungo le diverse fasi dei progetti AI: dalla pianificazione strategica e proof of concept fino al deployment su larga scala e all’ottimizzazione continua. I clienti possono così valorizzare l’expertise certificata Microsoft di Reply per implementare soluzioni AI in modo più efficace all’interno delle proprie organizzazioni, integrandole con piattaforme, workflow e framework di sicurezza esistenti.

Per maggiori informazioni sui progetti e sulle certificazioni di Reply sulle tecnologie Microsoft: https://www.reply.com/it/reply-and-microsoft

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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