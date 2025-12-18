Reply riconosciuta come Microsoft Azure Expert Managed Services Provider per il sesto anno consecutivo

Reply [EXM, STAR: REY] annuncia di essere stata nuovamente riconosciuta come Microsoft Azure Expert Managed Services Provider (MSP) . Il riconoscimento conferma la solida esperienza di Reply e la costante affidabilità nel fornire soluzioni e servizi cloud di alta qualità sulla piattaforma Microsoft Azure, grazie all’expertise tecnica delle sue società specializzate – Cluster Reply , Solidsoft Reply e Valorem Reply .

Questo riconoscimento riflette la collaborazione continua tra Reply – con le sue company Cluster Reply, Solidsoft Reply e Valorem Reply – e Microsoft, con l’obiettivo comune di offrire servizi a valore aggiunto ai clienti enterprise.

Il programma Azure Expert MSP è stato ideato da Microsoft per identificare e validare i partner con comprovate capacità nella fornitura di servizi Azure end-to-end su larga scala. Per essere parte del programma, i partner devono soddisfare una serie di requisiti e sottoporsi ad un audit indipendente che valuta le competenze tecniche, la maturità dei processi e il successo dei clienti nella gestione di ambienti Azure complessi.

Reply ha completato con successo il rigoroso processo di qualificazione di Microsoft, confermando una solida competenza in diverse Solutions Partner Designations, tra cui Data & AI , Digital & App Innovation e Infrastructure . Il rinnovo è stato ottenuto anche grazie al contributo di specialisti Azure certificati e al superamento di un audit di terze parti, che ha incluso valutazioni sia preliminari sia on-site, a garanzia dei più elevati standard di qualità e compliance.

Reply continua a realizzare progetti strategici basati su Azure in diversi settori, sfruttando le competenze delle sue società specializzate. Diversi esempi dimostrano l’impatto concreto delle soluzioni basate su Azure adattate alle esigenze specifiche di settore. Solidsoft Reply fornisce servizi basati su Azure per il settore sanitario e farmaceutico , tra cui piattaforme globali di tracciabilità e servizi gestiti in oltre 30 Paesi, garantendo sicurezza e conformità in ambienti regolamentati. Cluster Reply ha supportato Danieli , leader globale nel settore metallurgico, nella progettazione di un modello strutturato per l’adozione della Generative AI, costruito interamente su Azure e in grado di garantire conformità, sicurezza e scalabilità in tutto il processo. Valorem Reply ha supportato l’Università di Portsmouth nella modernizzazione della propria infrastruttura di integrazione attraverso una strategia “Microsoft-first”, migliorando agilità e cloud governance.

«Il mantenimento del nostro status di Azure Expert MSP dimostra l’impegno costante di Reply verso l’innovazione in cloud e il successo dei clienti», ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply . «I nostri clienti possono avere la certezza di collaborare con un partner in grado di fornire soluzioni Azure complete, dalla pianificazione strategica e migrazione, all’ottimizzazione intelligente, fino ai servizi gestiti.»

Julie Sanford, Vice President of Partner GTM, Programs and Experiences di Microsoft, ha aggiunto: «Con la crescente adozione del cloud pubblico, i clienti necessitano di partner con una profonda competenza ed esperienza nel cloud in grado di supportarli efficacemente in questo percorso. In qualità di partner globale Microsoft, Reply continua a dimostrare la propria eccellenza nella delivery ai clienti e nella competenza tecnica attraverso il programma Microsoft Azure Expert MSP. Microsoft guarda con interesse al proseguimento della collaborazione con Reply per offrire risultati concreti in termini di evoluzione digitale ai nostri clienti comuni.»

Scopri di più sulla partnership tra Reply e Microsoft qui .

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

